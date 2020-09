Fermato sull’Autostrada, in auto gli scovano mezzo chilo di marijuana

Un normale controllo alla circolazione ha portato a fermare un’auto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro, e a ritrovare nella vettura una busta contenente oltre un chilogrammo di marijuana.

La scoperta è stata fatta dagli uomini della polizia stradale di Vibo Valentia che, diretti dal Vice Questore Aggiunto Antonio De Tommaso, in questi giorni stavano eseguendo dei servizi connessi all’esodo e al controesodo estivo, così come disposti dal Compartimento Polstrada della Calabria.

Una delle pattuglie ha così incrociato l’auto condotta da un 37enne, I.P., che dopo il ritrovamento dello stupefacente è stato di conseguenza arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e come stabilito dal Pm di turno, portato in carcere.

A seguito dell’udienza davanti al Gip del tribunale di Vibo, l’arresto è stato poi convalidato e per l’uomo è stata decisa la detenzione domiciliare.