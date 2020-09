Chiesa, Vono (IV): Torre di Ruggiero, la mia piccola Lourdes

“Torre di Ruggiero, la mia piccola Lourdes, è per me un luogo speciale del nostro territorio a cui sono molto legata affettivamente. Con l'augurio che questo punto calabrese di devozione cristiana possa diventare sempre più punto di riferimento di religiosità autentica per tutti noi.”

Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono a margine della Concelebrazione eucaristica in occasione della festa della Madonna delle Grazie presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, a Torre Ruggiero.