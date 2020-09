Covid. Il bollettino. Calabria, mezza tregua: da ieri “solo” 8 nuovi positivi

Prosegue ancora in ascesa, sebbene a con numeri molto più bassi rispetto ai giorni precedenti, questa settimana di settembre in Calabria all’insegna del Covid19.

Dopo i 17 positivi accertati appena ieri (QUI), in questo martedì 8 il consueto bollettino ufficiale ne segnala difatti altri 8 (tutti locali).

SI tratta in particolare di 3 casi rispettivamente nel reggino (che afferiscono al focolaio di Oppido Mamertina) e nel catanzarese e di altri due nel cosentino riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano.

Numeri questi che, aggiunti a quelli precedenti, fanno salire così il complessivo di quanti hanno contratto il virus a 1.648 persone, delle quali 185 provenienti da altre regioni o Stati esteri, e con allo stato 356 pazienti (+1 rispetto a ieri) ancora ed attualmente attivi.

Tra ieri ed oggi sono stati 1.168 i tamponi analizzati nei laboratori calabresi, per un totale finora di 165.632, 163.984 quelli dall’esito negativo.

Dopo una “pausa” durata un solo giorno si aggiorna anche il conteggio delle guarigioni. Rispetto a 24 ore fa se ne segnalano 4 e nel cosentino: finora sono state in tutto 1.135.

Nel frattempo negli ospedali sono ricoverati ancora 30 pazienti (come ieri e di cui uno in rianimazione a Cosenza), sono invece 197 (+4 da ieri) i positivi che si trovano in isolamento domiciliare come asintomatici o con sintomi lievi.

Il totale dei decessi per o con il coronavirus avvenuti in Calabria, infine, rimane ancora fermo al triste bilancio di 97, escluso quello avvenuto sabato scorso a Cosenza e che ha riguardato un turista di altra regione (QUI),

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 567 (+2), e così distribuiti : 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 457 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 403 (+3): 3 in reparto; 85 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 256 (+3): 12 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 94 (-0): 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.170.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale del capoluogo di regione sono dodici, di cui cinque non sono residenti.

Dei tredici pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.