Ritardi nelle assegnazioni, docenti cosentini scendono in piazza

Ritardi nelle assegnazioni, incongruenze nel budget dei posti di sostegno, e ritardi per i ricorsi. Sono questi i motivi che hanno spinto i docenti cosentini a scendere in piazza per protestare - con il supporto della Cgil - davanti la sede dell’ufficio scolastico provinciale.

A spiegare le motivazioni della protesta è stato il segretario bruzio della Sigla, Umberto Calabrone che ha parlato di problemi annosi per la mancanza di personale. Calabrone ha affermato che, nonostante l’apertura sia alle porte, mancano gli organici. Da qui la decisione di manifestare e denunciare i ritardi.