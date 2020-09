Serie A. Crotone calcio, Luca Cigarini in maglia rossoblù

Luca Cigarini e Gianni Vrenna

Vestirà la maglia rossoblù del Crotone calcio Luca Cigarini. Il neo centrocampista pitagorico ha firmato un contratto biennale con il Crotone, alla presenza del presidente Gianni Vrenna, con naturale scadenza al 30 giugno 2022.

Nato a Montecchio Emilia in provincia di Reggio Emilia il 20 giugno 1986, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Parma. Nel 2004 gioca in prestito alla Sambenedettese per poi rientrare al Parma dove diventa uno dei perni della squadra fino al 2008. Successivamente veste le maglie di Atalanta, Napoli, Siviglia, ancora Atalanta, Sampdoria e infine, dal 2017, Cagliari.

Preciso nei passaggi e abile in fase di costruzione e interdizione, Luca nel suo curriculum ha ben 348 gettoni in Serie A condite anche da 18 reti e vanta 12 presenze e 2 gol nelle competizioni europee, 21 gettoni con l’Under 21 ed ha disputato anche i Giochi Olimpici del 2008.

A partire dal suo esordio in Serie A nel 2005/06, Cigarini è il IV centrocampista italiano con più presenze nel massimo torneo, dietro solo a Daniele De Rossi, Antonio Candreva e Davide Biondini. Le vittime preferite del “Professore” in Serie A sono state Milan e Inter, ad entrambe le formazioni milanesi ha realizzato due gol.