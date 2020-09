Morte Antonio Leonardo, la Procura di Crotone dispone perizia cinematica

Antonio Leonardo

La Procura di Crotone intende fare luce sull’incidente stradale costato la vita ad Antonio Leonardo (QUI), il pensionato 83enne, originario del capoluogo pitagorico ma residente da tempo a Cologno Monzese.

Ines Bellesi, il pm titolare del procedimento penale per omicidio stradale a carico dell’automobilista che avrebbe investito il pedone con la sua Toyota, un 43enne anche lui crotonese, ha disposto una perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le eventuali responsabilità del sinistro; l’11 settembre affiderà l’incarico a un proprio consulente tecnico.

L’anziano, la sera del 21 agosto, alle 21, stava attraversando a piedi la strada in via Miscello Da Ripe e aveva concluso l’attraversamento, quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito dalla vettura condotta dal 43enne.

Il pensionato è stato caricato sul cofano, ha incrinato e quasi sfondato il parabrezza ed è quindi stato sbalzato sull’asfalto a svariati metri di distanza.

Le condizioni dell’ex operaio della Magneti Marelli sono apparse subito disperate, è stato infatti trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma i politraumi riportati erano troppo gravi: è deceduto sabato 22 agosto.