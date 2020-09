Barbanti e Piccioni: no al referendum, a Lamezia un evento ma in streaming

Si terrà anche a Lamezia Terme un evento sul no al referendum del 20 e 21 settembre. Il coordinamento regionale per il no al referendum a sostegno della tesi del no ha infatti organizzato un evento in streaming che si terrà giovedì 10 settembre alle 19 sul canale Facebook.com/calabrianoreferendum, e, dopo i saluti introduttivi di Rosario Piccioni e Sebastiano Barbanti, vedrà gli interventi di Luisa Cimino, Daniela Grandinetti, Riccardo Piacente, Giuseppe Pizzonia che esporranno le loro motivazioni a supporto del no.

Ne danno notizia Piccioni e Barbanti che intendono “riaccendere il dibattito politico” per “discutere con i concittadini in merito al quesito referendario, alle sue implicazioni ed alle motivazioni che ci inducono a supportare la tesi del no. Avevamo previsto di parlarne, tutti insieme, guardandoci negli occhi, rispettosi dei protocolli anti Covid-19 ovviamente, ma ascoltandoci dal vivo, coinvolgendo tutti coloro avessero voluto dire la loro, ospitati in una delle vie della nostra bellissima città”.

Ma a seguito dell’emergenza Covid il coordinamento ha “organizzato il dibattito in modalità webinar, così che sia fatta salva l’informazione e, al contempo, la sicurezza dei partecipanti”.