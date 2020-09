Covid. Il bollettino. Calabria, ancora nuovi casi: 17 tra Cosenza, Catanzaro e Crotone

Una seconda settimana di settembre quella che si apre quest’oggi, lunedì 7, in Calabria ancora e purtroppo all’insegna di nuovi casi di Covid-19.

Sono difatti altri 17 i positivi accertati (14 locali e 3 extra regionale) tra ieri ed oggi e confermati dai risultati di ulteriori 620 tamponi eseguiti nelle 24 ore precedenti, per un complessivo fin qui di 164.464 test processati e di cui 162.824 dall’esito negativo.

Quanto ai locali, si tratta di 5 casi rispettivamente segnalati nel cosentino e nel catanzarese e di quattro nel crotonese. Di questi, poi, per due rilevati nel capoluogo bruzio è in corso un’inchiesta epidemiologica e altrettanti sono da rientro. A Crotone, invece, due casi sono ospiti del Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Si arriva pertanto a ben 1.640 contagi registrati in Calabria dall’inizio dell’emergenza pandemica e dei quali, lo rammentiamo, 185 (compreso il deceduto a Cosenza) riguardano però persone non residenti, ovvero di altre regioni o Stati esteri. Gli attualmente attivi invece sono al momento 355 (+6 rispetto a ieri).

Rimane di nuovo fermo, invece, il bilancio delle guarigioni. Il bollettino ufficiale quest’oggi non ne riporta di nuove; finora sono stati dunque ed in tutto 1.135 i positivi che hanno superato il virus.

Sul fronte dei ricoveri, negli ospedali regionali salgono ancora gli assistiti, sono ora 25 (+5 da ieri e di cui uno in rianimazione a Cosenza) mentre 193 (+9 da ieri) sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o manifestando sintomi lievi.

Le vittime accertate per o con il coronavirus tra i nostri corregionali sono state 97 in tutto, escludendo il decesso, sabato scorso, del turista campano (QUI),

LA “FOTOGRAFIA” DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 565 (+5), e così distribuiti : 15 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 453 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 400 (+0): 2 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 253 (+5): 11 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+4): 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 94 (-0): 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.991.

*Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono undici, di cui cinque non sono residenti.

Dei quindici pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. 12 DECESSI E 1.108 NUOVI CONTAGI

Sono 1.108 i nuovi contagi e 12 i decessi. Sono i dati del bollettino di oggi, lunedì 7 settembre, sull’andamento dei contagi da Sars-CoV-2. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone affette da coronavirus sono 278.784, mentre i decessi totali sono 35.553.

Nelle ultime 24 ore le persone dimesse sono 210.238, 223 in più rispetto al giorno precedente. Mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.719, con un amento di 36 pazienti, di cui 142 in terapia intensiva, per un aumento di 9 persone. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare si trovano 31.132 persone.

Diminuiscono i tamponi processati, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 52.553 test, 20mila in meno rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Le regione che registrano più contagi sono Lombardia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, mentre la provincia autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta non hanno registrato nuovi positivi. Ecco i dati sulle persone positive al Coronavirus regione per regione: Lombardia 101.814 (+109); Emilia-Romagna 32.760 (+132); Veneto 24.013 (+69); Piemonte 33.293 (+37); Marche 7.369 (+6); Liguria 11.351 (+59); Campania 8.128 (+218); Toscana 12.499 (+85); Sicilia 4.765 (+49); Lazio 12.210 (+159); Friuli-Venezia Giulia 3.934 (+11); Abruzzo 3.906 (+15); Puglia .899 (+43); Umbria 1.928 (+13); Bolzano 3.003 (nessun nuovo caso); Sardegna 2.564 (+59); Valle d’Aosta 1.249 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo); Trento 5.349 (+17); Molise 545 (+9); Basilicata 565 (+1).

(ultimo aggiornamento 17:44)