Abusivismo: sequestrati a Montalto box in metallo e muro di sostegno

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo hanno posto sotto sequestro due fabbricati abusivi, un box in metallo ed un muro di sostegno non ancora ultimato, in località “Petrozza”.

I sigilli sono scattati nei giorni scorsi a seguito di un controllo effettuato dai militari congiuntamente al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Montalto.

Nel corso del servizio in una zona agricola, i carabinieri hanno notato due corpi costruiti a blocchi di calcestruzzo sorti all’interno di un’area a vocazione agricola.

In seguito alle verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico dell'ente locale è emerso che le opere erano del tutto prive dei titoli abilitativi che ne legittimassero l’edificazione: i manufatti, uno dei quali non ancora ultimato, sarebbero stati destinati verosimilmente a servizio dell’attività agricola ed a ricovero di animali da affezione. Sia l’area che i fabbricati sono stati così posti sotto sequestro.

I possessor, ovvero una coppia del posto, e due operai trovati mentre eseguivano le opere abusive, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cosenza per violazioni alla normativa edilizia.