Covid. Il bollettino. Calabria, brusca risalita: 27 nuovi casi, 2 i guariti

Ben 146 nuovi casi di infezione, ovvero quasi il doppio dei sette giorni precedenti e più della metà rispetto a tutto il mese precedente, ovvero quello di agosto, quando i positivi erano stati 225 ma in 30 di giorni. Un complessivo, poi, di 22 persone guarite.

La prima settimana di settembre all’ombra del Covid si chiude, in Calabria, con questo bilancio. Un incremento considerevole di contagi che non si annotavano dal periodo immediatamente precedente alla fase di uscita dal lockdown.

Dati che quest’oggi si aggiornano, sempre nel segno “più”, con 27 positivi accertati nelle ultime 24 ore (20 locali e 7 extra regionali).

Rispetto a ieri (QUI), poi, sono stati 1.508 i tamponi processati nel laboratori regionali che fanno salire il complessivo a ben 163.844 test finora eseguiti in Calabria e dei quali 162.221 che hanno restituito un esito negativo.

Aumenta, di conseguenza, anche il totale di quanti hanno finora contratto il coronavirus: sono stati 1.623 dei quali 182 riferiti a soggetti non residenti nella nostra regione, cioè qui rilevati ma comunque provenienti da altre regioni o Stati esteri. Gli attualmente attivi toccano invece quota 349 (+25 rispetto a ieri).

Sul fronte delle guarigioni, e sempre rispetto a ieri, quest’oggi il bollettino ufficiale ne annota altre 2, nel cosentino. Il complessivo di quanti hanno finora superato il Covid sale quindi a 1.135.

Negli ospedali, invece, il numero dei ricoverati aumenta a 25 pazienti (+6 da ieri) mentre in 184 (+11 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare come asintomatici o con lievi sintomi.

Escludendo il decesso di ieri di un turista campano, avvenuto nell’ospedale di Cosenza (QUI), nella nostra regione è il 102° giorno senza ulteriori morti per o con il coronavirus. Le vittime accertate tra i nostri corregionali sono state 97 in tutto.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 560 (+8), e così distribuiti : 12 in reparto; 61 in isolamento domiciliare; 453 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 400 (+2): 2 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 248 (+10): 10 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 139 (+0): 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, e considerano un caso scorporato oggi dalla Regione, sono stati 94 (-1): 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.243.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono dieci, di cui cinque non sono residenti.

Dei dodici pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”; cinque casi sono riconducibili a Corigliano Rossano, sei al Cara di Amantea e per tre l’indagine è in corso.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.