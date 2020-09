Nuovo Coronavirus, convegno su come conviverci in prossimità dell’apertura delle scuole

Sabato 05/09/2020 alle ore 20.00 presso la sala polifunzionale del comune di Martirano Lombardo, la dott.ssa Giuseppina Berardelli, infettivologa, già primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale civile di Lamezia Terme “Giovanni Paolo II” ha relazionato al convegno, organizzato dalla Dott.ssa Luigina De Sando, avente per tema “Virus sars-cov-2: tutto ciò che c'è da sapere e come conviverci soprattutto in prossimità dell’apertura delle scuole”.

La dottoressa, che vanta nel suo curriculum numerose pubblicazioni nazionali e internazionali in merito alle malattie infettive, con rigore scientifico, ma con un linguaggio semplice e diretto, ha relazionato, ad una attenta platea, le problematiche riguardanti il virus Sars-cov-2.

La dottoressa, amica personale di Luigina De Sando, ha testimoniato la sua esperienza di medico impegnato in ospedale e quella personale, avendo avuto un fratello, che vive a Roma, ammalato di Covid19, fortunatamente guarito.

Oltre al dott. Giuseppe Gabriele Bilotta, medico, responsabile del polo sanitario territoriale di Martirano, diversi sono stati gli interventi del pubblico presente in sala.

Ad una domanda precisa domanda del pubblico, la dottoressa Berardelli ha risposto raccomandato di non abbassare la guardia e di continuare ad osservare le basilari misure di sicurezza anti-contagio (indossare le mascherine, lavarsi le mani ogni volta che si entra in un nuovo ambiente). Accorgimenti importanti e da applicare scrupolosamente per limitare i danni di un’emergenza sanitaria che non è finita. Inoltre, per quanto riguarda l’inizio dell’anno scolastico, ha invitato i genitori a spiegare ai figli, soprattutto a quelli delle scuole dell’infanzia a primaria, l’importanza dell’osservazione delle norme di sicurezza … per “convivere” col virus.

A fare da moderatore l’ing. Giuseppe Pugliano. Il convegno si è svolto rispettando le norme per il contenimento del contagio da Covid 19.