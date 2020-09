Morte Sitra, Iacucci: ha fatto tanto per la sua città e per la Provincia di Crotone

Giancarlo Sitra

"Una perdita enorme per la città di Crotone e per tutti coloro che hanno conosciuto l’onorevole Giancarlo Sitra. Un grande uomo politico, eletto deputato nel ’92 nella lista del Partito Democratico della Sinistra. Ha fatto tanto per la sua città e per la Provincia di Crotone, da parlamentare, sindaco, assessore provinciale, presidente del Consiglio comunale, segretario provinciale del Pdci." - Lo scrive in una nota stampa il commissario provinciale del Pd Franco Iacucci -

"Ho avuto la fortuna - scrive Iacucci - di conoscerlo quando era parlamentare e di condividere con lui anni di attività politica e di partito. È sempre stato attento ai bisogni della sua terra dedicando tutto la sua vita al servizio del territorio. Ha sempre favorito il confronto democratico nell’interesse della città, cosa che ha dimostrato soprattutto in questi mesi standomi vicino nel mio ruolo di Commissario della Federazione provinciale del Partito di Crotone. Già da qualche anno parlava di rinnovamento e della necessità di dare una svolta radicale al Pd crotonese, in grado di garantire una nuova classe dirigente al servizio dei cittadini. Ecco perché insieme avevamo chiamato a raccolta vecchi e nuovi militanti con l’obiettivo di unire il Partito e formare una coalizione in totale discontinuità con il passato. Da amico e compagno, mi è stato accanto in questi mesi mettendo a sua disposizione la sua esperienza politica e amministrativa. Un abbraccio affettuoso ai suoi cari."