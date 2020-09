Covid. Il bollettino. Calabria: 19 nuovi positivi, 7 sono di fuori regione

S’avvia al termine questa prima settimana di settembre all’insegna del coronavirus e che in Calabria ha già fatto segnare, negli ultimi sei giorni, cioè dallo scorso lunedì, un aumento di ben 100 casi di covid19, una media significativa di oltre 16 nuovi contagi giornalieri.

Un bilancio che in questo sabato non pare proprio voler accennare a fermarsi, anzi continua a mantenere la stessa media. Nelle ultime 24 ore dei 1.954 tamponi eseguiti (fin qui sono stati in tutto 162.336, 160.940 negativi) si “arricchisce” ancora di altri 19 positivi (12 locali e 7 extra regionali).

Di questi, a Crotone sei positivi sono del Cara Sant’Anna; a Cosenza cinque sono riconducibili a Corigliano Rossano, due al “focolaio sardo” e per uno è in corso un’inchiesta epidemiologica. A Reggio Calabria tre casi sono invece riconducibili al focolaio di Oppido.

Il totale di quanti hanno contratto il virus, fino ad oggi, e al lordo delle guarigioni, sale pertanto a 1.596, tra i quali sono comprese 174 persone non residenti, cioè provenienti da altre regioni o da altri Stati esteri. Gli attualmente attivi sono invece 324.

Dopo la “pausa” di solo un giorno il bollettino ritorna oggi a riportare nuovi guariti: 6 e tutti nel reggino, col complessivo che arriva a 1.133 soggetti che hanno fin qui “sconfitto” il covid.

Sul lato dei ricoveri, negli ospedali calabresi ad oggi sono assistiti 19 pazienti (-1 da ieri); sono invece 173 (+7 da ieri) quelli in isolamento domiciliare perché asintomatici o comunque con lievi sintomi.

Quest’oggi, infine, e dopo oltre 100 giorni, si annota anche e purtroppo una nuova vittima per o con il coronavirus, un turista campano deceduto a Cosenza (QUI): nella nostra regione, lo ricordiamo, ci sono state sinora ed in tutto dunque 98 vittime, aggiundendo al triste conteggio anche quest’ultima sebbene non si riferisca ad un corregionale.

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 552 (+7), e così distribuiti: 10 in reparto; 57 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 398 (+3): 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, i contagi accertati sono stati finora 238 (+2): 6 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 139 (+0): 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati sono stati 95 (+0): 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono sei, di cui cinque non sono residenti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. IN 24 ORE 1695 NUOVI CASI, 16 I DECESSI

Sono 1.695 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, sabato 5 settembre, descrive la situazione dell’epidemia da Sars-CoV-2 e “parla” di un totale di 276.338 persone che hanno contratto il virus. I decessi nell’ultimo giorno sono 16 che portato il computo totale a 35.534 decessi. Mentre i dimessi sono 583, per un totale di 209.610 persone. Aumenta la pressione nei reparti, perché nelle ultime 24 ore i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.607, con un aumento di 102 unità, del totale dei ricoverati 121 si trovano in terapia intensiva, con un aumento di una sola persona, mentre 29.453 si trovano nelle proprie abitazione in isolamento domiciliare. In un giorno i tamponi sono stati 107.658, per un totale di 9.142.401.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Le regioni più colpite sono la Lombardia che registra 388 nuovi casi (101.507), il Veneto con i suoi 188 contagi in più (23.765), e il Lazio con 158 nuovi casi (11.929), mentre due regioni non registrano casi: Valle d’Aosta e Molise. Questa la distribuzione delle altre regioni: Emilia-Romagna 32.505 (+134); Piemonte 33.200 (+54); Marche 7.343 (+32); Liguria 11.181 (+95); Campania 7.768 (+119); Toscana 12.292 (+113); Sicilia 4.679 (+114); Friuli-Venezia Giulia 3.903 (+49); Abruzzo 3.865 (+13); Puglia 5.796 (+55); Umbria 1.890 (+16); Bolzano 2.996 (+23); Sardegna 2.486 (+65); Valle d’Aosta 1.249 (nessun nuovo caso); Trento 5.299 (+53); Molise 534 (nessun nuovo caso); Basilicata 555 (+7).

(ultimo aggiornamento 17:57)