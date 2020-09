In Calabria si torna a morire per Covid, deceduto turista campano

In Calabria si torna a morire per o con il coronavirus. Non accadeva dal 29 maggio scorso, oltre 100 giorni fa. Un triste bilancio che si aggiorna quest’oggi col decesso di un 52enne turista della Campania che era in vacanza a Cariati.

L’umo, verso la fine d'agosto, aveva avvertito dei sintomi del virus così gli erano state eseguite delle analisi e, ovviamente, anche il tampone che aveva dato esito positivo.

Il 58enne, era stato dunque ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove però è deceduto, da quanto appreso per delle complicanze.

Con quest’ultimo caso si aggiorna nostro malgrado il bilancio dei decessi avvenuti in Calabria dall’inizio della fase pandemica: sono ora 98.