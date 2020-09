Coca spacciata nella zona universitaria, pusher arrestato a Rende

Nel tardo pomeriggio di ieri, durante un servizio proprio contro lo spaccio di droga nella zona universitaria di Rende, gli uomini della Squadra Mobile hanno controllato un’auto a bordo della quale vi erano un 38enne del posto.

Apparso piuttosto testo e nervoso ha così insospettito gli agenti che hanno deciso di perquisirlo insieme alla sua vettura per poi proseguirla anche a casa dell’uomo.

Proprio qui, nella sua abitazione, gli investigatori hanno scovato in un armadio e in un comodino della camera da letto, quasi 100 grammi di cocaina ma anche un bilancino di precisione, della sostanza da taglio e materiale per confezionare lo stupefacente, oltre a contanti per 850 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti il provento dello spaccio.

Lo stupefacente, che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 8 mila euro, e il denaro sono stati sequestrati mentre il 38enne, M.F. le sue iniziali, è finito in arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini dello spaccio e, così come disposto dal Pm di turno presso la Procura di Cosenza, dopo le formalità di rito, messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.