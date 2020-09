Mendicino. A palazzo Campagna una masterclass sull’uso dell’arpa

Davide Burani

Proseguono con successo le iniziative dell’Orchestra Italiana di Arpe, che con il progetto “A Suon di Arpe”, organizza concerti e masterclass in giro per la Calabria.

Il 5 e 6 settembre è la volta di una Masterclass sull’uso dell’Arpa al Teatro Comunale di Mendicino, a cura del Maestro Davide Burani, che si esibirà anche nella serata del 6 presso il suggestivo Palazzo Campagna di Mendicino (CS) con il concerto “Pagine d’Arpa”.

Due appuntamenti da non perdere, dopo i successi del consueto concerto contro la violenza sulle donne (con circa 40 arpe in scena) e il Concerto d’Estate dello scorso 27 luglio con il Quartetto d’Arpe, sold out.

Davide Burani si è diplomato in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di Secondo Livello in Discipline Musicali ad indirizzo solistico interpretativo (arpa).

Ama insegnare il suo strumento e allo stesso tempo esibirsi in qualità di solista, in formazioni cameristiche e collaborando con orchestre (Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc).

Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa).

Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per le etichette SMC Records, Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano, Edizioni Paoline. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e le sue interpretazioni sono state trasmesse più volte su Rai Radio Tre, Radio Classica, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Swiss Classica.

Dal 2014 fa parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed accompagna il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Dal 2019 collabora con il tenore Fabio Armiliato. Ha tenuto masterclass presso i Conservatori italiani (Venezia, La Spezia, Cuneo, Cosenza, Reggio Calabria) ed esteri (Belgio, Francia e Spagna). Dal 2009 è docente di arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia e dal 2019 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Il progetto “A suon di Arpe”, cofinanziato dalla Regione Calabria quale evento storicizzato di rilievo regionale, avrà come prossimi appuntamenti un’altra masterclass a cura del M°Albarosa Di Lieto e il Concerto Harps Duo, che si terranno nei mesi di ottobre e novembre.