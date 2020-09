Stefanaconi, sorpreso a vendere illegalmente bombole di gas. Arrestato

È stato “pizzicato” a vendere bombole di gas senza alcuna autorizzazione nella piazza di Stefanaconi. E non solo, perché locale e abitazione erano allacciate abusivamente alla rete elettrica. Per questo motivo i carabinieri di Sant’Onforio hanno arrestato un 71enne del posto tra l'altro ritentuo vicino al clan locale.

Le accuse sono di furto aggravato di energia elettrica, truffa aggravata ai danni dello Stato, detenzione di materiale esplodente e commercio senza autorizzazione.

I carabinieri hanno inoltre sequestrato il materiale trovato nel bazar, affidato alla ditta specializzata per lo smaltimento così come disposto dalla Procura di Vibo. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è stato messo ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.