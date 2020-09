Covid. Il bollettino. I positivi continuano ad aumentare: altri 19, 6 sono stranieri

Prosegue purtroppo sempre nel segno “più” l’avanzamento del Covid nella nostra regione. Agli 81 casi accertati negli ultimi quattro giorni, ovvero da lunedì a giovedì scorsi, se ne aggiungono quest’oggi altri 19.

Cinque nuovi positivi sono stati rilevati difatti dal laboratorio di Cosenza, di cui quattro riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano; nel crotonese si segnalano invece altri sei migranti del Cara e quattro persone del posto. Infine, altri tre sono del reggino e riconducibili al focolaio di Oppido Mamertina. Un altro, infine è del catanzarese.

Nelle 24 ore appena passate (QUI) sono stati analizzati 1.684 tamponi su sospetti contagi, col complessivo che arriva ora a 160.382 test eseguiti e dei quali quelli che hanno dato riscontro negativo sono stati 158.805.

Sale quindi ed anche il totale di quanti hanno contratto il coronavirus in Calabria dall’inizio della fase pandemica, ovvero 1.577. Di questi sono 167 però i soggetti non residenti, ovvero provenienti da altre regioni o Stati esteri, come ad esempio i migranti sbarcati ed ospitati nei centri di accoglienza della regione. Gli attualmente attivi sono ora ed invece 345 (+19 rispetto a ieri).

Ai 14 guariti dall’inizio della settimana in corso, poi, quest’oggi non se ne aggiungono di nuovi col totale che rimane a 1.127 pazienti che fin qui hanno già superato il virus.

Negli ospedali, invece, rimangono al momento ricoverati 20 degenti (-1 da ieri, uno in terapia intensiva a Cosenza) e sono 166 (+14 da ieri) i positivi che si trovano in isolamento domiciliare essendo asintomatici o manifestando sintomi lievi.

In questo venerdì 4 di settembre si toccano i 100 giorni da quando in Calabria, purtroppo, è stato registrato l’ultimo decesso per o con il covid: in tutto sono 97 le vittime.

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, i positivi riscontrati sono stati in tutto 545 (+5), e così distribuiti: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 51 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 395 (+3): 3 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 290 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, i contagi accertati sono stati finora 236 (+1): 7 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 139 (+): 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati sono stati 95 (+0): 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.113.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori region” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale del capoluogo sono 7, di cui cinque non sono residenti.

** Dei nove pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. CRESCONO ANCORA RICOVERI E CONTAGI

Crescono ancora i contagi e i ricoveri per coronavirus in Italia. Nel bollettino di oggi, venerdì 4 settembre, si parla di un aumento di 1733 casi, per un totale di 274.644 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2; e un numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore pari a 113.085. Numero dunque superiore a quello di ieri, quando erano stati processati 92.790 tamponi.

Le persone ricoverate in Italia sono 1.607, con un incremento di 102 casi, mentre i pazienti in terapia intensiva aumento di un’unità, per un totale di 121 pazienti ricoverati. I decessi nelle ultime 24 ore sono 11, per un totale di 35.518 decessi, mentre le persone dimesse sono state 537, per un totale di 209.027 casi.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Le regioni che registrano più contagi sono la Lombardia (+337), il Veneto (+273) e il Lazio (+171). Se la Lombardia registra 101.119 casi totali, il Veneto ne ha conteggiati 23.577 e il Lazio 11.771 casi totali. I casi di contagi sono così registrati nelle altre regioni italiane: Emilia-Romagna 32.371 (+126); Piemonte 33.146 (+82); Marche 7.311 (+17); Liguria 11.086 (+47); Campania 7.649 (+171); Toscana 12.179 (+99); Sicilia 4.565 (+78); Friuli-Venezia Giulia 3.854 (+23); Abruzzo 3.853 (+25); Puglia 5.741 (+117); Umbria 1.874 (+35); Bolzano 2.973 (+11); Sardegna 2.421 (+66); Valle d’Aosta 1.249 (+2); Trento 5.246 (+23); Molise 534 (+4); Basilicata 548 (+7).

(ultimo aggiornamento 17:55)