Serie A. Crotone, colpo per la difesa: dall’Ajax arriva Lisandro Magallán

Lisandro Magallán

Il Crotone Calcio ha acquisito dall’Ajax, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni di Lisandro Magallán, difensore argentino con passaporto italiano, che il prossimo 27 settembre spegnerà 27 candeline, e ritenuto dagli addetti ai lavori come uno tra i migliori sudamericani nel suo ruolo.

Forte fisicamente e nel gioco aereo, Magallán, dopo le giovanili con il Gimnasia La Plata, debutta in prima squadra nel 2010 per poi essere acquistato dal Boca Juniors. Ceduto in prestito per due stagioni per fare esperienza, è rientrato alla base dove si è reso protagonista vincendo tre campionati argentini.

Passato nel 2018 all’Ajax, conquista uno scudetto, una coppa e una supercoppa olandese. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Spagna con l’Alaves, dove si è messo in evidenza con l’invidiabile primato tra i difensori della sua squadra del minor numero di dribbling subiti per partita (0.45).

Il difensore vanta anche 20 presenze nelle coppe internazionali, è stato il capitano dell’Argentina Under 20 al Sub20 del 2013 e ha disputato i Giochi Olimpici di Rio 2016.

Un colpo importante, dunque, per la difesa rossoblù che già nei giorni scorsi avevano salutato il ritorno, a titolo definitivo, di Luca Marrone.