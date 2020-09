Covid. Il bollettino. Calabria: 13 positivi tra Cosenza, Crotone e Reggio

Continua ancora a salire il numero di casi di Covid19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore i laboratori delle aziende ospedaliere calabresi hanno processato 1.630 tamponi (finora sono stati in tutti 158.698 e 157.140 negativi) riscontrandone altri 13 positivi.

Otto sono stati rilevati a Cosenza dei quali sei sono riconducibili a contact tracing e per due è in corso l’indagine epidemiologica. Quattro provengono da Crotone e si tratta di due ospiti del Cara di Isola Capo Rizzuto e altrettanti riconducibili al “focolaio sardo”. L’ultimo è stato accertato a Reggio Calabria ed è da contact tracing.

Fino ad oggi, quindi, il bilancio di quanti hanno contratto il virus arriva a 1.558, dei quali, val la pena ricordarlo, 161 sono riferiti però a persone provenienti da altre regioni o da altri Stati, mentre gli attualmente attivi sono 236 (+4 rispetto a ieri).

Dopo le tre guarigioni annotate ieri (QUI), mercoledì 2 settembre, quest’oggi il bollettino ufficiale ne segnala altre 9, 4 nel cosentino, 3 nel reggino e 2 nel vibonese; il complessivo di quanti hanno sconfitto fin qui il virus sale pertanto a 1.127.

Nel frattempo, negli ospedali calabresi sono ancora ricoverati 21 pazienti (come ieri, uno in terapia intensiva a Cosenza) mentre in 152 (+2 da ieri) sono in isolamento domiciliare come asintomatici o comunque con sintomi lievi.

Infine, sono oggi 99 i giorni trascorsi dall’ultima vittima in Calabria per o con il covid: i decessi sono stati in tutto 97.

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, i positivi riscontrati sono stati in tutto 540 (+8), e così distribuiti: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 46 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 392 (+1): 3 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 290 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, i contagi accertati sono stati finora 235 (+0): 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 135 (+2): 1 in reparto; 12 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati sono stati 95 (+0): 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.458.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono otto, di cui cinque non sono residenti.

** Dei nove pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA, 1.397 NUOVI POSITIVI: NESSUNA REGIONE A ZERO

La curva dei contagi continua a salire in Italia, dove nessuna regione è rimasta a zero nel conteggio dei nuovi tamponi positivi da coronavirus. Così nel bollettino di oggi, giovedì 3 settembre, si registra un aumento dei casi giornalieri di +1.397. Aumenti anche dei ricoveri, perché in tutto il bel paese il numero di persone ricoverate con sintomi è salito di 68 unità per un bilancio complessivo di 1.505.

Sono 10 le persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.507 morti. Il numero delle persone in terapia intensiva è invece di 120, con un aumento di 11 unità. Il numero dei tamponi è sceso, se ieri erano stati 102 mila, oggi sono stati 92mila.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel bollettino di oggi 3 settembre le regioni più colpite sono la Lombardia (+228), la Campania (+193) e il Lazio (+154). Ecco i dati dei contagi distribuiti regione per regione. Emilia-Romagna 32.246 (+118); Veneto 23.304 (+115); Piemonte 33.064 (+75); Marche 7.294 (+21); Liguria 11.039 (+22); Toscana 12.080 (+113); Sicilia 4.487 (+54); Friuli-Venezia Giulia 3.831 (+25); Abruzzo 3.828 (+24); Puglia 5.624 (+78); Umbria 1.839 (+9); Bolzano 2.962 (+4); Sardegna 2.355 (+39); Valle d’Aosta 1.247 (+4); Trento 5.223 (+91); Molise 530 (+2); Basilicata 541 (+15).

(ultimo aggiornamento 17:14)