Soverato, cambio all’ufficio circondariale marittimo: Cipollone subentrerà a Verrigni

Nella giornata di ieri si è tenuta presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato la cerimonia per il passaggio di consegne tra il T.V. (CP) Matteo Verrigni e il T.V. (CP) Carlo Augusto Cipollone. Alla cerimonia, tenutasi in forma ristretta e sobria a causa delle disposizioni inerenti il contenimento epidemiologico, ha visto la sola presenza del personale in servizio e del Capo del Compartimento di Crotone C.V. (CP) Giovanni Greco.

Il T.V. (CP) Matteo Verrigni, dopo due anni di comando, prederà servizio nei prossimi giorni presso la Direzione Marittima di Ancona. “Porgo un sentito e profondo ringraziamento a tutti gli enti ed associazioni di volontariato con i quali ho avuto modo di poter cooperare – dichiara il T.V. (CP) Matteo Verrigni – toccando con mano le qualità umane ed paesaggistiche di questa terra che ricorderò sempre con molto affetto.”

Al suo posto subentrerà il T.V. (CP) Carlo Augusto Cipollone, aquilano d’origine, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Termoli dove ha svolto incarichi di carattere operativo. Prima di Termoli il T.V. (CP) Carlo Augusto Cipollone ha prestato servizio anche presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo nell’ambito amministrativo marittimo. Il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, entusiasta dell’incarico, impronterà il proprio operato sul dialogo istituzionale e buon senso, finalizzato al rispetto delle norme.