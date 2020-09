Calcio: l’attaccante rossanese Lugi Canotto giocherà con il Chievo Verona

L’attaccante rossanese Luigi Canotto (classe 1994) giocherà con il Chievo Verona in serie B. L’ala offensiva di Rossano ha, praticamente, chiuso l’accordo con il Chievo Verona (formazione candidata al salto di categoria nella prossima stagione agonistica 2020-2021).

Il Chievo Verona ha battuto la concorrenza della Spal che sembrava favorita per l’acquisto dell’attaccante bizantino. Alla fine, dopo un lungo tira e molla nel quale sembravano Spal e Cremonese ad essere in vantaggio sull’ex esterno offensivo delle Vespe, è il Chievo Verona ad aggiudicarsi le prestazioni di Gigi Canotto che lascia la Juve Stabia dopo tre anni. Canotto, esterno offensivo molto veloce, è in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla sua fascia di competenza.

Luigi Canotto, dunque, dice addio alla Juve Stabia. Il calciatore nativo di Rossano Calabro (Cosenza), reduce da un’annata brillante dal punto di vista delle sue prestazioni, resterà in serie B andando ad indossare la maglia del Chievo Verona di Mister Aglietti. La società gialloblù, del Presiedente Luca Campedelli, ha raggiunto l’intesa con il club termale del patron Andrea Langella, aggiudicandosi le prestazioni del calciatore calabrese a titolo definitivo.

L’esterno 26enne saluta le vespe dopo tre intensi anni in quel di Castellammare di Stabia, in cui ha raccolto 87 presenze e 18 reti. All’attaccante rossanese Luigi Canotto, infine, auspichiamo un grande “in bocca al lupo” per quanto riguarda la nuova avventura calcistica, in serie B, con la squadra del Chievo Verona.