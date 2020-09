Crotone, Akrea: Ponticelli dimezza le quantità, disagi nella raccolta dei rifiuti

Akrea Spa avvisa la cittadinanza che "da oggi, e per tutta la settimana, l’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Ponticelli riceverà la metà dei quantitativi prodotti giornalmente dalla città di Crotone, pari quindi a circa 40 tonnellate su 80.

Lo ha comunicato, per le vie brevi, lo stesso gestore dell'impianto, la società Ekrò, che ha motivato la decisione con il mancato rinnovo del contratto di servizio con il Comune, scaduto lo scorso 30 giugno.

Il ridotto conferimento a Ponticelli creerà di conseguenza disagi nella raccolta dei rifiuti soldi urbani indifferenziati e disservizi alla cittadinanza, di cui Akrea si scusa anticipatamente sia pure per cause non direttamente imputabili all'azienda."