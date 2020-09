Tentativo furto in una concessionaria, arrestato dopo una colluttazione

I Carabinieri di Cosenza, in particolare del Nor-Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale, un 40 enne del capoluogo e con numerosi precedenti penali.

L’uomo, in compagnia di un complice, la sera del 31 agosto scorso, si sarebbe introdotto all’interno di una nota concessionaria di Marano Marchesato cercando di mettere in moto alcune autovetture custodite nell’area recintata. In particolare, dopo averlo azionato con le chiavi ritrovate nell’autorimessa, avrebbe tentato di rubare un Fiat Fiorino.

Alcuni passanti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno subito chiamato il 112 e la Centrale Operativa bruzia ha inviato sul posto una gazzella, con sirene e lampeggianti azionati, che ha raggiunto rapidamente il luogo del furto mettendo in fuga che sono scappati nelle campagne della zona.

L’area è stata immediatamente circondata con l’aiuto di altre pattuglie ed i due sono stati intercettati nel corso delle ricerche. Il 40enne, alla vista dei militari, non avendo altre vie di fuga, e in stato di alterazione psicofisica, ha tentato di non essere identificato e successivamente ha aggredito con minacce e spintoni i presenti. Lo stesso ha poi scagliato un bidone della spazzatura contro un carabiniere che tentava di fermarlo.

Dopo una breve colluttazione, è stato così arrestato e portato nella caserma del Comando Provinciale di Cosenza. Il 40enne, su disposizione del Pm di turno presso la Procura bruzia, è stato messo ai domiciliari, misura convalidata dal giudice.