Sbarco a Torre Scifo: arrestati due siriani, erano gli scafisti

La Squadra Mobile ed i militari della Guardia di Finanza, hanno arrestato due cittadini siriani ritenuti essere gli scafisti dell'ennesimo sbarco di clandestini in Calabria.

Erano in 50 gli stranieri sbarcati in località “Torre Scifo” nei campi adiacenti la costa, nella nottata del 1° settembre scorso, Sono giunti a bordo di un veliero, della lunghezza di circa 12 metri, provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, Somalia, Libia e Siria.

Dopo esser stati sottoposti ad una preliminare visita effettuata da personale sanitario (munito di sistemi di protezione individuale) dalla quale non sono emerse particolari patologie contagiose, sono stati accompagnati presso il locale Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati allocati in appositi spazi per effettuare il periodo di quarantena.