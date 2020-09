Curinga, auto va a fuoco in pieno centro

È riuscito ad abbandonare l’auto prima che questa prendesse fuoco andando poi completamente distrutta. Brutta avventura quella vissuta ieri pomeriggio da un automobilista che ha visto improvvisamente incendiare la sua vettura, una Ford Mondeo.

Sceso dal mezzo l’uomo ha chiamato subito il 115 e sul posto, in Piazza dell’Immacolata, in pieno centro abitato di Curinga, nel catanzarese, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’origine del rogo è di natura accidentale.