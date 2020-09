Covid. Il bollettino, Calabria: 32 nuovi casi, da lunedì sono stati ben 68

Con un bilancio, in soli tre giorni, di ben 68 nuovi Covid19 accertati nella nostra regione da lunedì scorso, si conclude la prima metà di questa prima settimana di settembre sul fronte epidemiologico, ancora evidentemente aperto.

Tra ieri (QUI) ed oggi, difatti, i laboratori calabresi hanno processato altri 1.772 tamponi (per un totale ad ora di 157.068, 155.523 dal risultato negativo), riscontrando altri 32 nuovi casi di infezione.

Ventinove di questi sono stati intercettati a Cosenza, e sono 23 riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Amantea, 4 sono provenienti dal centro di accoglienza di Rende ed uno è un contact tracing di un soggetto residente fuori regione. Il restante è una persona del posto. Altri tre casi sono invece stati riscontrati nel reggino e riguardano anche qui persone del posto.

Si aggiorna, quindi, il complessivo di quanti hanno fino ad oggi contratto il virus (ovviamente al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo) e che è stato di 1.545 pazienti, 159 dei quali provenienti da fuori regione o da altri Stati; mentre i casi attualmente attivi sono 322 (+29 rispetto a ieri).

Quanto proprio al fronte delle guarigioni, in questo mercoledì 2 di settembre, il bollettino regionale ne segnala altre 3, due nel reggino ed una nel cosentino: finora sono state 1.118.

Rimangono invece ancora ricoverati in ospedale 21 degenti (+2 da ieri) con 150 degenti (+1 da ieri) che sono al momento in isolamento domiciliare essendo asintomatici o manifestando comunque dei sintomi lievi.

Infine, sono oggi 98 i giorni trascorsi dall’ultima vittima in Calabria per o con il covid: i decessi sono stati in tutto 97.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, i positivi riscontrati sono stati in tutto 532 (+1), e così distribuiti: 9 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 447 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 391 (+3): 3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 287 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, i contagi accertati sono stati finora 235 (+1 perché ricollocato): 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 133 (+0): 1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati sono stati 95 (+0): 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.938.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori region” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale del capoluogo sono otto, di cui cinque non sono residenti.

** I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono nove, quattro non sono residenti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.