Crotone. Investe ciclista con l’auto e non si ferma, vittima finisce in ospedale

Stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da una autovettura il cui conducente si è allontanato senza prestargli soccorso.

Il fatto è avvenuto questa mattina in via Giovanni Paolo II, a Crotone, e la vittima è un 63enne che è stato portato in Ospedale dove gli sono state diagnosticate diverse fratture.

Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini del comando di Polizia Locale che hanno eseguito i rilevi ritrovando diversi elementi, tra cui dei frammenti dell'auto, che si ritiene utili all'individuazione dell'investitore.