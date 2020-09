La Cciaa di Reggio assume cinque unità, come partecipare alla selezione

Per garantire la piena operatività nell’assolvimento delle competenze camerali e delle nuove funzioni previste, la Camera di commercio di Reggio Calabria ha avviato una procedura di mobilità volontaria esterna per assumere complessivamente cinque unità di personale, di cui tre appartenenti alla categoria giuridica C e due alla categoria D.

“Si tratta - come dichiarato dal Presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana - di personale che andrà a rafforzare l’operatività di tutti i servizi camerali - amministrativi ed economico-finanziari, economico-statistici e promozionali, anagrafici, di regolazione del mercato e tutela del consumatore - e che, affiancando il personale già in servizio, potrà dare un ulteriore impulso per realizzare azioni ed iniziative ancora più incisive a sostegno della competitività delle imprese e del territorio”.

I cinque posti, che saranno coperti tramite la procedura di mobilità esterna, sono per titoli e colloquio, a tempo pieno e indeterminato, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato per il prossimo 23 settembre.

Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con un contratto a tempo indeterminato, di categoria “C” e “D” del Comparto Funzioni locali.

Gli avvisi, contenenti le indicazioni sui requisiti e la procedura, e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale della Camera di commercio www.rc.camcom.gov.it.