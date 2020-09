Tragedia sul lavoro, operaio muore a Rende: colpito alla testa

Un’altra morte bianca in Calabria, un’altra vittima di un incidente sul lavoro: un 40enne, Vittorio Spadafora. La tragedia è avvenuta a Rende, in una villetta di viale Marconi.

Da quanto finora appreso l’operaio stava installando un condizionatore, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, sarebbe stato colpito alla testa da un montacarichi che è precipitato.

Sul posto si sono precipitati subito i sanitari del 118 ma per Spadafora, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della Compagnia locale a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.