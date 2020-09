Incendio a Spilinga minaccia le cappelle del cimitero di Panaia

Un incendio che ha interessato ieri pomeriggio della macchia mediterranea, nella frazione Panaia di Spilinga, nel vibonese, ha tenuto impegnati per quasi cinque ore i vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi.

Il rogo, avvenuto in un’area densamente ricoperta da rovi, ha minacciato anche le cappelle funerarie del cimitero locale che, solo grazie al duro lavoro dei pompieri, non hanno subito danni. Complessivamente sono andati in fumo oltre diecimila metri quadri di vegetazione.

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, poi, un albero di ulivo è caduto sulla strada provinciale che collega Stefanaconi a Sant’Onofrio, rimosso prontamente grazie dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.