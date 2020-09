Ato Cosenza: riunione Ufficio di Presidenza. Manna: “dialogo proficuo con commissario”

Nella sala giunta del Comune di Rende si è tenuta la riunione dell’ufficio di presidenza dell’Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza.

Nell’incontro, presieduto dal sindaco Marcello Manna, ed a cui è intervenuto il commissario ad acta Francesco Viscomi si è discusso non solo della stipula dei nuovi contratti di servizio con i gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma anche sui passaggi necessari a garantire il futuro di questo servizio fondamentale.

Manna ha ribadito che in questi giorni verrà chiesto di strutturare un ufficio provinciale dove impiegare dipendenti, messi a disposizione dai comuni dell’ambito territoriale, “affinché si possa lavorare in maniera più strutturale in maniera da garantire la rifondazione di un servizio essenziale: è oggi più che mai improcrastinabile – ha affermato - la necessità di compiere scelte definitive in merito all’emergenza rifiuti”.