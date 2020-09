Crotone. Il Polo Ufficiale dell’Università e-Campus è ormai una realtà consolidata

Il Polo Ufficiale di Crotone dell’Università e-Campus è diventato ormai una realtà consolidata in tutto il territorio. Nell’Anno accademico 2019-2020 ha superato la soglia di 1000 iscritti tra corsi di laurea, master e percorsi, offrendo un servizio completo e di assoluta qualità.

L’offerta formativa è riuscita ad intercettare i bisogni di un contesto permeabile su un piano di implementazione culturale e di crescita civile e sociale.

Costituisce polo didattico ufficiale di Crotone con 50 corsi di laurea in 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere, Psicologia.

Gli esami si svolgono in sede e i corsisti hanno l’opportunità di non valicare la soglia del proprio territorio per conseguire un titolo di studio legale, spendibile in tutti i settori della vita economica organizzativa e di servizio.

I locali sono ampi e confortevoli con oltre 50 posti a sedere e un apparato tecnologico che certamente costituisce un valido apporto per il successo formativo dell’utenza.

Nel periodo di lockdown l’Università telematica ha permesso agli interessati di svolgere esami in modalità online, monitorati costantemente dalla segreteria del Polo in caso di ritardi o criticità di sorta.

Per favorire il successo degli alunni è presente in sede un Tutor altamente qualificato impegnato a garantire risultati ottimali agli iscritti. Altre figure a latere accompagnano gli studenti nel loro percorso di orientamento anche in casi di problematicità.

Da rimarcare inoltre, sul piano della visione totale riguardante studenti interessati al conseguimento di un titolo e anche alla vasta platea dei laureati, l’organizzazione di corsi di formazione per qualifica professionale e accesso al mondo del lavoro e dell’insegnamento, tenuti da esperti di primo piano in ambito regionale.

La sede è aperta tutti i giorni feriali in orario antimeridiano e pomeridiano con una segreteria efficiente in grado di fornire risposte e delucidazioni ad ogni richiesta afferente lo specifico. Le iscrizioni sono sempre aperte e dal primo agosto è disponibile la nuova offerta formativa Laurea - Docenti & Ata relativa all’A.A. 2020/2021.

L’Università è ubicata in Via Tommaso Campanella n.54, Crotone. Pr informazioni: 0962/1971315, ecampuskr@gmail.com e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.