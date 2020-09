Covid. Il bollettino. Calabria: un’altra impennata di 22 positivi

Proseguono in Calabria i test per rilevare nuovi casi di Covid19. Tra lunedì e martedì, nella nostra regione, sono stati così analizzati altri 1.495 tamponi (per un complessivo di 155.296 e 153.783 dei quali negativi), di cui 22 hanno dato, anche oggi, esito positivo.

Di questi, venti sono stati rilevati nel cosentino e di cui sedici sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Rende, mentre altri due a focolai già noti.

Un altro caso, accertato dal Laboratorio di Lamezia Terme, basso viremico, è riferito al focolaio generato dalla Sardegna; un altro paziente - accertato dall’AO di Catanzaro - è riconducibile infine al Cara di Crotone.

Il totale dei contagi raggiunti fino ad ora in Calabria, pertanto, sale a 1.513, di cui 130 riferiti comunque a soggetti di fuori regione o di altri Stati. Gli attualmente positivi, invece, si attestano a 272.

Dopo un ultimo caso annotato ieri (QUI), poi, il bollettino ufficiale segnala un altro solo guarito, nel reggino, col complessivo di quanti hanno fin qui superato il coronavirus che sale a 1.115 pazienti.

Negli ospedali regionali, intanto, sono al momento ricoverati 19 degenti (-2 da ieri) mentre sono 149 (+1 da ieri) quelli in isolamento domiciliare come asintomatici o con sintomi lievi.

Infine, è oggi, martedì 1 settembre, il 97mo giorno consecutivo senza che in Calabria si siano registrate altre vittime: in totale i decessi sono stati 97.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, i positivi riscontrati sono stati in tutto 531 (+2), e così distribuiti: 9 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 388 (+0): 3 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 285 guariti; 19 deceduti

Nel catanzarese*, i contagi accertati sono stati finora 236 (+1): 9 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 133 (+0): 1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati sono stati 95 (+0): 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.755.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi. Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono nove, di cui cinque non sono residenti.

** Dei nove pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”.