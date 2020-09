Abramo Crotone, Ugl: avviate le procedure di licenziamento per 107 lavoratori

L’Azienda Abramo ha aperto delle procedure di licenziamento collettivo nei confronti di 107 lavoratori del sito di Crotone impegnati nella gestione della commessa “Comune di Roma”.

A renderlo noto è la Ugl Telecomunicazioni Calabria che spiega come la gara per la gestione di questa attività sia stata aggiudicata dalla società di servizi Consorzio Leonardo che, ad oggi, non avrebbe chiarito la volontà di applicare le clausole sociali “nel rispetto del criterio di territorialità”.

“L’applicazione delle clausole sociali, come tutti sanno - affermano dalla Sigla di categoria - è uno strumento finalizzato a proteggere i lavoratori proprio nei casi in cui si verifichino cambi di appalto”.

Per la Ugl però pare sia calato il silenzio attorno alla situazione dei lavoratori della Abramo di Crotone, e oggi si sarebbe purtroppo “materializzato” quanto preoccupava il sindacato, ovvero la comunicazione arrivata alla stessa Organizzazione di categoria e a cui seguiranno “tutte le azioni necessarie per evitare un’ulteriore emorragia occupazionale nel territorio calabrese”.

La Ugl, quindi, vuole sollecitare il Consorzio Leonardo al rispetto dell’applicazione delle clausole sociali e della territorialità dell’attività esortando anche le istituzioni, a tutti i livelli, a garantire - a livello regionale ed al livello nazionale - un’interlocuzione per “fugare ogni dubbio rispetto ad un sereno passaggio di consegne che non mortifichi il buon lavoro svolto negli anni da questi 107 lavoratori”.

Il sindacato garantisce infine la sua volontà nello stare accanto ai lavoratori ed alle loro famiglie riservandosi di attivare tutto quanto è previsto dalla legge per tutelarne gli interessi legittimi.