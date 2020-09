Continue liti con la compagna, 34enne finisce ai domiciliari

È finito ai domiciliari un 34enne rosarnese arrestato dai Carabinieri della Tenenza locale dopo la denuncia presentata dalla compagna, una 31enne anche lei della cittadina regina, e con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Tutto nasce dall’ultima di una presunta serie di atti di violenza psico-fisica ai danni della vittima, commessi anche davanti ai figli minorenni della donna.

I militari hanno tenuto sotto osservazione l’uomo, anche pedinandolo, e sono intervenuti separando la coppia nel corso di un litigio avvenuto all’interno della loro auto.

Al termine del dissidio e una volta che entrambi erano rientrati a casa, è arrivata al 112 un’altra richiesta di aiuto da parte di uno dei figli della donna che ha telefonato dal suo cellulare.

A quel punto, i carabinieri sono andati fin dentro la loro abitazione prendendo atto dell’ennesimo litigio e del palese stato d’agitazione in cui versava l’uomo.

Alla vista dei militari, però, il 34enne non ha accennato a tranquillizzarsi, mantenendo un atteggiamento concitato così è stato arrestato e portato per ora nella Casa Circondariale di Palmi, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

All’esito dell’udienza di convalida, il Gip ne ha convalidato l’arresto disponendo a suo carico i domiciliari ma in un’altra abitazione.