Sbarchi senza fine, un altro nel crotonese: migranti rintracciati per strada

(Foto: Rosanna Bartolillo, Fb)

Non pare proprio vogliano fermarsi gli sbarchi che nelle ultime giornate stanno interessando le coste calabresi. Anche questa notte un altro carico di vite umane è giunto sulle rive del crotonese, in località Alfieri, nei pressi di Capocolonna, dopo che l’imbarcazione a vela su cui viaggiavano si è arenata.

Circa una sessantina i migranti che si sono buttati in acqua e guadagnata la riva incamminatesi verso il capoluogo. Le forze dell'ordine, chiamate dai residenti, ne hanno per ora rintracciate 45 lungo la strada per Capocolonna, tra cui due donne e altrettanti bambini.

Tutti sono stati trasferiti nel Cara di Isola Capo Rizzuto e, come da protocollo, messi in isolamento in attesa di essere sottoposti a tampone, mentre sono in corso le operazioni di ricerca degli altri sbarcati.