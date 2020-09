Cariati. Giunta: la Emid non vanta crediti da Comune

Comune Cariati

“La ditta Emid, assegnataria del servizio fogna e depurazione, non vanta crediti nei confronti del Comune. Pertanto risultano prive di ogni fondamento le diverse notizie create ad arte e diffuse nell’ambito della campagna di disinformazione, di denigrazione e di istigazione all’odio messa in piedi anche e soprattutto dai gruppi consiliari e dalle forze politiche di opposizione e riportate senza alcuna verifica con grande eco mediatica”.

È quanto sostengono il Sindaco di Cariati, Filomena Greco, e gli assessori, sottolineando che l’assenza di crediti certi liquidi ed esigibili in capo alla società in questione “oltre ad essere certificata dall’ufficio finanziario è dimostrata anche dall’approvazione dell’ultimo documento finanziario che non presenta debiti fuori bilancio.”

“In aggiunta alla reiterazione di notizie false ed infondate – continuano - ciò che è stato più grave ed irresponsabile è stato l’aver difeso d’ufficio, sempre da parte dei gruppi e delle forze politiche di opposizione, la ditta in questione proprio sulla base di quei presunti crediti che – concludono – neppure se realmente esistenti avrebbero mai potuto giustificare l’inottemperanza (così come invece è accaduto per l’intervento di contrada Villari) ad ordinanze sindacali contingibili ed urgenti emanate per fronteggiare l’emergenza igienico-sanitaria”.