Docenti di sostegno, Sigle contro Atp Cosenza: “assegnazione non conforme a norme”

La FLC CGIL di Cosenza e l 'UGL scuola di Cosenza esaminata la situazione venutasi a creare dopo la pubblicazione delle nomine di utilizzazione e assegnazione provvisoria sul sostegno della fase provinciale di Cosenza avvenuta in data 29 /8/ 2020 esprimono vivo disappunto e proteste nei confronti dell' ATP di Cosenza per “non aver preso in considerazione in modo chiaro ed univoco le richieste avanzate dai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza in merito alla presenza nelle loro scuole di alunni diversamente abili che in base alla certificazione sanitaria sono stati individuati con rapporto uno a uno e uno a due.”

“È una situazione che dal punto di vista meramente amministrativo risulta essere incongruente – denunciano in una nota Pino Assalone e Michele Sapia di FLC CGIL e UGL scuola di Cosenza - in quanto tali operazioni possono avvenire solo sulla base della pubblicazione dell'organico di fatto che ad ora non è stato né redatto è né pubblicato. In virtù di ciò riteniamo che quanto pubblicato dell'Atp di Cosenza non sia conforme alle normative vigenti. Riteniamo indispensabile a questo punto che venga immediatamente ritirato il decreto stesso e che il tutto avvenga dopo un'attenta fase di rielaborazione dei dati che solo il organico di fatto può dare e determinare. Inoltre faremo richiesta di accesso agli atti di tutte le richieste inoltrate dai DS per verificarne la congruità dei numeri con cui l'atp di Cosenza ha disposto la prima fase delle assegnazioni e utilizzazioni sul sostegno.”

“L'approssimazione amministrativa con cui si procede ormai da qualche anno presso l'atp di Cosenza – avanzano i sindacalisti - ci induce a salvaguardare il diritto allo studio degli alunni diversamente abili e nello stesso tempo il diritto dei docenti di partecipare ai movimenti per come stabilito dai contratti nazionali. Inoltre, la pubblicazione prima delle assegnazioni provvisorie e successivamente delle utilizzazioni dimostra palesemente il sovvertimento delle procedure previste dalle norme che vedono le assegnazioni precedere le utilizzazioni. Siamo di fronte al caos più totale e né si possono accampare scuse sul piano della mancanza di personale.”

Se le cose dovessero permanere per come sopra è stato enunciato le scrivente OO.SS. oltre a confermare di non giustificare l'atteggiamento discrepanze e superficiale dell'Atp di Cosenza faranno appello al Presidente della Provincia, alla deputazione cosentina, affinché, “intervengano sollecitamente presso le autorità competenti per sanare una situazione assai difficile per la scuola cosentina ancora una volta penalizzata da provvedimenti improvidi che sicuramente costituisce ad abbrutire lo stesso concetto di scuola”.