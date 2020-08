A Reggio un «porta a porta» per rivista sulla Patrona, Aercidiocesi: “è una truffa”

Da qualche giorno, alcune persone starebbero effettuando un vero e proprio «porta a porta» lungo le vie del centro storico di Reggio Calabria proponendosi come promoter di una nuova rivista dedicata alla Madonna della Consolazione in vista delle ormai imminenti festività mariane.

La notizia si apprende dall'arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova per mezzo dell'Ufficio per le Comunicazioni sociali, diretto da don Davide Imeneo, che conferma in una nota: “Si tratta di una truffa: nessun soggetto è stato autorizzato a chiedere soldi per una rivista dedicata alla Patrona”.

“Nessuna iniziativa in tal senso è stata intrapresa – precisano dall’arcidiocesi - né dal predetto ufficio né dai frati dell'Eremo (che anzi, durante le prossime due settimane, avranno ampi spazi sul settimanale diocesano "L'Avvenire di Calabria").”

La denuncia dell'accaduto sarebbe giunta agli uffici diocesani da parte di alcuni residenti che hanno segnalato questa attività anomala e, come già specificato, non autorizzata. La raccomandazione è, specie per i soggetti più fragili, di non consegnare denaro se non a realtà il cui legame con la Chiesa locale sia ampiamente comprovato.