Provincia Crotone: Saporito subentra a Dell’Aquila, cerimonia aperta con il ricordo dei migranti morti

E’ stato ufficializzato stamani il passaggio di funzioni da Giuseppe Dell’Aquila a Simone Saporito consigliere provinciale anziano che dovrà guidare l’amministrazione provinciale di Crotone fino all’elezione del nuovo Presidente dell’Ente intermedio.

La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia in mare di domenica. Il presidente facente funzioni Simone Saporito ha voluto così ricordare le tre vittime, i migranti feriti e i finanziari che durante le operazioni di soccorso sono rimasti feriti.

“Il compito – ha dichiarato il presidente facente funzioni Saporito – di assicurare continuità amministrativa all’Ente. Tanti sono i cantieri già aperti ed altri nei prossimi mesi saranno avviati.

Ringrazio – ha proseguito il presidente f.f. – Giuseppe Dell’aquila che dal dicembre 2019 ha guidato l’amministrazione provinciale, in questi mesi ha dialogato e cercato il confronto con tutti, consiglieri di maggioranza e di minoranza, con impegno quotidiano ha affrontato l’emergenza Covid-19 facendo della Provincia di Crotone riferimento reale per l’intero territorio.

Voglio inoltre ricordare che finalmente stiamo iniziando a dare risposte concrete alle comunità, con interventi che riguardano la messa in sicurezza delle strade e l’edilizia scolastica, per quest’ultima durante i mesi estivi si è lavorato senza sosta per garantire il ritorno in aula in sicurezza.

500 mila euro per interventi in 18 istituti scolastici, entro il 30 ottobre dovremo approvare il nuovo piano di interventi per la viabilità provinciale, abbiamo tanto lavoro da fare.”

Durante il consiglio provinciale è stata data comunicazione al segretario generale Nicola Middonno della costituzione di un gruppo consiliare composto dai consiglieri Barbieri, Spina e Caligiuri.