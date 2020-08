Covid. Il bollettino. Calabria, i casi salgono ancora: 14 nelle ultime 24 ore

Dopo la brusca impennata di nuovi casi registrata appena ieri (QUI), ben 34 in sole 24 ore ma su cui, va rammentato hanno inciso anche i numeri del focolaio di Oppido Mamertina (QUI), quest’oggi il monitoraggio del Covid19 in Calabria prosegue ancora sotto il segno “più”.

Tra domenica e lunedì i laboratori regionali hanno processato 926 tamponi (per un totale ad oggi di 153.811 test, 152.320 negativi), accertando altri 14 positivi.

Di questi, quattro positivi a Crotone provengono uno dal Cara, un altro è un contatto di un positivo (nuovo focolaio familiare) e due sono di rientro. Altri quattro casi sono del vibonese e riconducibili ai positivi accertati su una nave proveniente da Civitavecchia; tre dei rilevati dall’AO di Catanzaro e sono due migranti e un fuori regione e tutti ricoverati.

Il complesso di quanti hanno contratto finora il coronavirus, pertanto, e al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, sale ora a 1.491. I casi attualmente attivi sono invece 272 (+13 rispetto a ieri).

Intanto aumenta anche il numero di quanti hanno superato il virus: nelle ultime 24 ore, difatti, si registra infatti un altro guarito nel reggino: fino ad oggi sono stati in tutto 1.114.

Quanto ai ricoveri, negli ospedali calabresi sono ad oggi assistiti 21 pazienti (+10 da ieri) mentre in 148 (+8 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare essendo asintomatici o manifestando sintomi lievi.

Questo lunedì 31 agosto, infine, è il 96mo giorno dall’ultimo decesso registrato nella nostra regione dove le vittime sono state complessivamente 97.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, dopo gli ultimi 5 di ieri e con quelli di oggi, i positivi registrati sono stati in tutto 259, e così distribuiti: 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo i 17 di ieri e con quelli odierni, le infezioni rilevate sono state 388: 3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 284 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, dopo 5 giorni, i casi accertati sono ora ed in totale 235: 9 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 2 giorni, i contagi segnalati sono al momento 133: 1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo 19 giorni, i covid registrati salgono a 95: 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Nota: nei totali di ogni singola provincia sono inseriti e calcolati da oggi anche tutti i casi relativi a persone di fuori regione o di altri stati esteri, che sono 111 in tutto.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.202.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l'Ospedale del capoluogo, 3 sono in malattie infettive, due provengono dalla provincia di Vibo Valentia (di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo), uno è di fuori regione (nel conteggio si trova nel setting Fuori Regione/ Stato Estero) e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro.

** Degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.