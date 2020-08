A Giuseppe Raiola la “Paul harris fellow” del Rotary International

La “Paul Harris Fellow” è la più alta ed ambita onorificenza del Rotary international che viene conferita a “chi si è particolarmente distinto, con la sua professione e con la sua testimonianza, a contribuire al diffondersi della comprensione e delle relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività”.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Giuseppe Raiola, past president del Lions Club Catanzaro Host.

A consegnarlo il past president del Rotary Club Catanzaro, Giuseppe Mazzei: “Raiola fonde nella sua persona una grande professionalità e una spiccata umanità e, infatti, nella motivazione abbiamo indicato “in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni tra popoli di tutto il mondo”.

“Mi complimento con i due Club, Lions e Rotary - ha dichiarato Giuseppe Iannello, past governatore Lions Distretto 108 ya- per la coesione dimostrata nell'ultimo periodo. Io faccio parte del Lions da oltre 40 anni e non avevo mai visto un lavoro così in simbiosi. Quanto realizzato, grazie alla presenza di Giuseppe Raiola, è una vittoria sul sociale e sull'importanza di essere uniti per chi ha bisogno. Il premio a lui assegnato è più che meritato perché non è solo un grande professionista ma anche un uomo eccezionale e di buon cuore.”

“Quello che Raiola sta facendo per il Lions e per la collettività è encomiabile – ha affermato Franco Scarpino, secondo vice gorvernatore Lions Distretto 108 ya - E' un grande ritorno di immagine per il lionismo non solo catanzarese ma anche distrettuale.”

“Abbiamo creato una bellissima sinergia, al di là dei limiti di appartenenza – ha sottolineato Antonio Scarpino, presidente incoming Lions Catanzaro Host - Raiola ha dimostrato di avere una visione ampia e lungimirante, superando vincoli personali e di club. In questi anni Lions e Rotary non hanno mai collaborato insieme ma grazie alle sue idee, alla sua cordialità, che si sono sposate perfettamente con il modo di essere e di fare del past president Rotary, Giuseppe Mazzei, tutto ciò adesso è realtà. Il 18 settembre, ci sarà il passaggio della campana per il Lions Club Catanzaro Host ed io succederò a Raiola ma questo atto formale sarà fatto nel segno della continuità perché continueremo a lavorare insieme, in armonia, per il bene comune.”