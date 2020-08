Mesorachese eletta “Miss Mamma Italiana 2020” in Emilia-Romagna

Anastasia Sole

Piazza della Libertà, a Gatteo Mare, ha ospitato domenica sera la finale nazionale di "Miss Mamma Italiana 2020", manifestazione riservata a tutte le mamme di età compresa tra i 25 ed i 45 anni. Le 16 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima), hanno sfilato prima con abiti eleganti, poi in costume. Tutte le partecipanti hanno poi sostenuto una prova di abilità rappresentativa di un loro “talento”, chi ha cantato, chi ha ballato, chi si è cimentata in esercizi ginnici e chi in prove creative o sportive.

Vincitrice assoluta, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana 2020” Anastasia Sole, 39 anni, maestra, di Mesoraca (Crotone), sposata da 14 anni con Rocco e mamma di Anthony, Ariel ed Alisya, di 13, 10 e 9 anni. E' una bellissima donna con lunghi capelli neri, occhi neri ed un fisico perfetto (è alta 168 cm per 55 kg di peso), donna solare, elegante, molto affascinante e dolcissima, amante della musica.

"Il tratto principale che mi contraddistingue è l’essere altruista - esordisce -. Il mio pregio è la sensibilità, che a volte si trasforma anche nel mio difetto dal momento che ho la lacrima facile, odio la falsità; il mio colore preferito è il rosa, amo i cani ed il mio piatto preferito è la pizza". Anastasia, parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: "E' stata una bella esperienza, dedico la vittoria a mio marito e ai miei figli, è una grande soddisfazione e sono felice di rappresentare la bellezza delle mamme italiane".