In 48 sbarcano a Caulonia: rintracciati lungo la Ss 106, fermato scafista

48 immigrati di origine iraniana, irachena ed afghana tra i quali tre donne e cinque minorenni, sono stati rintracciati durante la giornata di ieri lungo le strade di Caulonia, Stignano e Camini.

Gli stranieri erano sbarcati presumibilmente nella notte precedente da una barca a vela e poi ritrovata dalla Capitaneria di Porto di Roccella Jonica arenata lungo le spiagge di Caulonia.

Già dalla mattina presto, intorno alle 4, erano arrivate alcune segnalazioni da parte di automobilisti che avevano riferito al 112 della presenza di alcune persone che camminavano lungo la Statale 106.

I Carabinieri della Compagnia di Roccella avevano così identificato alcuni dei migranti che, con bagagli di fortuna, si trovavano nel centro abitato di Caulonia e collegandoli subito ad uno sbarco avevano allertato anche la Capitaneria locale e il commissariato di Polizia di Siderno

Durante le ricerche, poi, gli uomini dell’Arma hanno notato un uomo dalla corporatura esile e la carnagione chiara percorrere la 106 nei pressi di contrada Favaco di Stignano e che alla vista della pattuglia ha provato a fuggire tra la fitta vegetazione.

Tentativo vano: inseguito a piedi i dai Carabinieri è stato bloccato. Il giovane, un 20enne, N.P.D., in possesso di un regolare passaporto Ucraino aveva con se anche 200 euro e 20 lire turche oltre a dei telefoni cellulari ed indumenti di ricambio. Gli accertamenti svolti sul suo conto hanno portato a ritenere si tratti dello scafista e per questo è stato sottoposto ad un fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.