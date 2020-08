Tragedia in mare, la Provincia mette a disposizione mezzi e uomini

"Con profonda amarezza e tristezza apprendo la notizia che un natante con a bordo migranti, a largo della spiaggia di Praialonga, ha subito un incendio le cui cause sono in corso di accertamento . Ancora non si ha la certezza del numero dei feriti e delle vittime. Il dato ancora non è chiaro ma ci sono delle vittime e dei feriti gravi. È davvero straziante. (LEGGI QUI)” - Lo scrive in una nota stampa Simone Saporito, Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone -

“La Provincia di Crotone – scrive Saporito - ha messo a disposizione il proprio gommone ed i suoi dipendenti ed insieme alla Capitaneria di Porto sta intervenendo per soccorrere i feriti e recuperare i dispersi. Seguiranno aggiornamenti.”