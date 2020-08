Covid. Il bollettino. Settimana ‘rovente’: 79 nuovi positivi, 34 solo tra ieri ed oggi

Si chiude con oggi e praticamente questo mese di agosto segnato, nostro malgrado, da una evidente “ripresa” in Calabria dei casi di contagio da Covid19.

Trenta giorni caratterizzati da un totale di ben 211 nuove infezioni, 79 delle quali in quest’ultima settimana (nella precedente erano state 50) e di cui, lo rammentiamo, 53 sono corregionali ed il resto extra regionali o di altri Stati esteri (come ad esempio i migranti sbarcati sulle nostre coste). Conseguente l’incremento anche dei cosiddetti attivi, 64 rispetto ai 40 dei sette giorni prima.

Da contro, invece, cresce ma lentamente il numero di quanti hanno superato il virus. Nella settimana che si è appena conclusa sono stati in tutto ed appena 12 i pazienti guariti.

Un bilancio, questo, che conta anche i monitoraggi eseguiti nelle ultime 24 ore e che, bollettino alla mano, riferiscono come tra ieri ed oggi siano stati eseguiti 1.379 tamponi - per un complessivo che arriva a 152.885 test fin qui effettuati, 151.408 dal riscontro negativo - e che evidenziano, in questa domenica 30 di agosto, un balzo di ben 34 nuovi casi di positività.

Si tratta in particolare di ventidue rilevati nel reggino, di cui 13 appartengono al focolaio di Oppido Mamertina (QUI), due nuovi casi con inchiesta epidemiologica in corso e sette che sono migranti sbarcati a Roccella.

Dodici sono stati accertati invece nel cosentino, tra questi tre sono del Cara di Amantea gli altri nove sono dei contact tracing.

Il complesso di quanto ad oggi hanno contrato il virus, quindi, sale ora a 1.477, con 116 casi riferiti però a persone provenienti da altre regioni o da altri Stati, mentre gli attivi, al momento, sono 289 (+32 da ieri).

Dopo tre giorni senza alcun novità, quest’oggi si tornano a conteggiare nuove guarigioni. Nelle ultime ore ne vengono segnalate due nel reggino; il conteggio sale quindi a 1.113 soggetti che hanno finora “sconfitto” il coronavirus.

Sul fronte ospedaliero, sono attualmente ricoverati in Calabria 11 pazienti (come ieri), 140 (+20 da ieri), invece, sono in isolamento domiciliare essendo asintomatici o manifestando sintomi lievi.

Siamo oggi, infine, al 95mo giorno consecutivo in cui nella nostra regione non si registrano, grazie a Dio, decessi. Le vittime per o con il Covid - lo ricordiamo - sono state 97.

I POSITIVI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, dopo gli ultimi sei di ieri e con quelli di oggi, i virus segnalati sono stati 525 (+5), e così distribuiti: 4 in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo i due di ieri e con quelli odierni, i contagi rilevati sono stati 385 (+17): Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 283 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, da 5 giorni, i casi sono stati in totale 230 (+0): 4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 2 giorni, e al netto dei migranti del Cara, i positivi sono stati 130 (+0): 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 18 giorni, i covid segnalati sono stati nel complesso 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.462.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l'Ospedale del capoluogo tre sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia (di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo), uno è di fuori Regione (nel conteggio si trova nel setting Fuori Regione/ Stato Estero) e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro. I ricoveri al reparto di Malattie infettive di Catanzaro sono sei. Di essi, due sono riportati nel setting “Fuori regione”.

** Degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti (nel conteggio si trovano nel setting “Fuori regione”).

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.