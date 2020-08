Spadola, 23enne arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri di Serra San Bruno hanno tratto in arresto - per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - un 23enne di Spadola, S.T., trovato in possesso, a seguito di una perquisizione veicolare, di circa 100 grammi di marijuana.



Nello specifico, la scorsa notte, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha controllato un’utilitaria con a bordo il giovane, e dopo una perquisizione veicolare e personale, all’interno del vano porta oggetti e sotto il sedile lato passeggero, ha scoperto due involucri di plastica contenenti la droga già essiccata e pronta per essere commercializzata.



Nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto anche del denaro contante, sottoposto a sequestro.

Per il giovane sono scattate quindi le manette ed a seguito delle formalità di rito è stato posto in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.