Viabilità: avviata la messa in sicurezza dalla Sp 61 Cotronei-Trepidò

Il lavoro e la programmazione avviati e messi in campo dall'amministrazione provinciale crotonese iniziano a concretizzarsi in opere ed interventi materiali, tangibili e al servizio delle comunità del territorio.

È iniziato infatti l'intervento per mettere in sicurezza la strada provinciale 61 Cotronei - Trepidó.

"Finalmente riusciamo a dare risposte al territorio”. Hanno dichiarato il presidente facente funzioni Simone Saporito ed il sindaco di Cotronei Nicola Belcastro, che ieri mattina hanno fatto un sopralluogo insieme all'assessore comunale Vincenzo Girimonte ed all'Ing. Gaetano Scavelli dell'ufficio tecnico comunale.

“Sono segnali importanti, che devono restituire fiducia alle comunità – hanno aggiunto - e che devono essere il primo passo sul cammino di ricostruzione e di costruzione di un futuro diverso per la provincia di Crotone. La pubblica amministrazione e la politica con responsabilità ed impegno devono riappropriarsi della loro funzione, ascoltare, verificare, programmare ed intervenire perché per ripartire devono ritornare primari i servizi essenziali e tra questi sicuramente rientrano viabilità ed edilizia scolastica e poi una serie di processi per agevolare investimenti e quindi sviluppo economico e sociale. Continuiamo a lavorare insieme-concludono Saporito e Belcastro -proseguiamo a farlo in sinergia e in collaborazione."