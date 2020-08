Controlli egli esercizi pubblici: multe per un ristorante di lido e un locale di Curinga

Nel corso della serata di ieri, venerdì 28 agosto, i Carabinieri di Catanzaro e di Girifalco, insieme ai colleghi del Nas dello stesso capoluogo, hanno controllato alcuni esercizi pubblici.

Nello specifico, un’attività di ristorazione del quartiere marinaro è stata sanzionata per carenze igienico sanitarie e per delle irregolarità riscontrate sulla corretta indicazione della provenienza e della filiera dei prodotti alimentari.

Sono stati così sottoposti a sequestro 30 chili di prodotti ittici ed è stata applicata una sanzione di 1.500 euro. Nello stesso locale, inoltre, è stata rilevata la presenza di personale che stava operando senza utilizzare le mascherine anticontagio. Per questo è stata applicata una sanzione amministrativa di 400 euro.

In un locale di Curinga, invece, i Carabinieri hanno accertato delle violazioni relative alla mancata esposizione della tabella riepilogativa degli ingredienti e degli allergeni, mentre per le misure contro la pandemia, è stata accertata l’omessa trascrizione degli avventori del locale negli appositi elenchi da trattenere per 14 giorni.

Inoltre il personale impiegato all’interno del locale non era preparato in merito agli adempimenti da adottare per le prestazioni lavorative. Anche in questo caso è stata applicata una sanzione amministrativa di 400 euro.